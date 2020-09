Lekari iz Niša: Nema nikakvih sumnji – korona slabi jedno čulo

Lekari sa Klinike za uho, grlo i nos KC Niš istražuju posledice kovida 19, zasad su utvrdili da se čula mirisa i ukusa nakon bolesti vraćaju u normalu sporije i ne u potpunosti, ali su ustanovili da korona negativno deluje na još jedno čulo.

„Nema više nikakvih sumnji i nedoumica da virus korona ostavlja posledice i na sluh obolelih. Osećaj za miris i ukus, čiji je gubitak odmah po pojavi simptoma dijagnostikovan kod gotovo svih pacijenata obolelih od kovida 19, vraća se mnogo sporije nego što bi se očekivalo, a u pojedinim slučajevima ne i u potpunosti“ rekao je prof. dr Dušan Milisavljević, direktor niške ORL klinike koji je sa kolegama pre dvadesetak dana počeo jedinstveno istraživanje (istraživanje je usporeno zbog značajnog smanjenja broja hospitalizovanih pacijenata i osoba koje su se lečile od kovida u poslednjih mesec dana).

„Iako naša istraživanja nisu završena, kod manjeg broja obolelih od kovida 19 utvrđeno je nepobitno da dolazi do slabljenja sluha, a prethodno izgubljeno čulo mirisa i ukusa ne vraća se u potpunosti. U dosadašnjem toku istraživanja evidentirali smo slučajeve blagog i srednje teškog slabljenja sluha, i to uglavnom na visokim frekvencijama. To znači da je kod tih pacijenata, kojih, na sreću, nije mnogo, oštećen slušni živac i da oni čuju govor sem ako nisu u pitanju najviši tonovi. Isto tako evidentirali smo i slučaj dodatnog pada sluha i kod pacijenta koji je koristio slušni aparat“, objasnio je Dušan Milisavljević, direktor niške ORL klinike, piše Politika.

Kada su u pitanju čula ukusa i mirisa, lekari iz Niša su rekli da su se oni vratili kod nekoliko pacijenata, ali da su poremećena ili promenjena jer oni nisu mogli potpuno da definišu miris ili ukus.

U istraživanju je učestvovalo 75 pacijenata pozitivnih na koronu koji su bili u teškom i srednje teškom stanju, duže hospitalizovani u kovid bolnicama Niškog kliničkog centra.

Kako je napomenuo dr Milisavljević, veliki broj pacijenata-učesnika istraživanja javio se samoinicijativno da učestvuje jer sumnjaju da im je korona poremetila sluh.

„Planirali smo da ispitivanje i istraživanje obuhvati sto takvih pacijenata, od kojih je 90 odsto mlađe od 65 godina, a 10 odsto iznad te starosne granice koja, inače, podrazumeva slabljenje sluha zbog godina. A naša je odluka da pacijente iz uzorka proveravamo i mesec dana po izlečenju, to jest odlasku na kućni oporavak, jer bismo samo tako mogli da utvrdimo da li štetne promene mogu da imaju trajniji karakter ili je reč o privremenim promenama i oštećenjima. Za nas je najbitnije da smo planom istraživanja predvideli proveru sluha kod pacijenata koji su lečeni u niškim kovid bolnicama, ali nismo mogli tu da stanemo“, istakao je dr Milisavljević.

Kraj istraživanja zavisiće od toka epidemije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.