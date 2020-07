Ljubomir Madžar: Ova vlast će sama sebe da sruši

Profesor Ljubomir Madžar rekao je za nedeljnik „Vreme“ da će ova vlast sama sebe da sruši.

„Ona samo može da se uruši, a ne može da se sruši spolja, jer su ovi spolja suviše nemoćni i razjedinjeni. Oni funkcionišu u jednom demokratskom sistemu, mislim na opoziciju, gde svako ima neke svoje političke programe i ideje, tu nema onog objedinjujućeg i apsolutizujućeg pritiska i učinka na jednoj političkoj platformi“, objasnio je Madžar.

On je ocenio da se naša vlast previše meša u privredu i donosi previše odluka koje su privredi nametnute.

„Kod nas je najviši državni vrh ugovarao kupovinu respiratora i to isticao kao svoj veliki doprinos i veliku zaslugu. A ja mislim da je poražavajuće po neku zemlju kada se u te čisto poslovne transakcije uplete neko iz visokog političkog vrha koji za taj posao nije specijalizovan“, rekao je profesor.

Madžar je izrazio sumnju u zvanične podatke da u Srbiji sada ima više zaposlenih nego što ih je bilo pre epidemije korona virusa.

„Podsetio bih da je ne jednom iz Republičkog zavoda za statistiku dolazilo do nekakvnih informacija za koje se ispostavilo da su nekonzistentne, da su logički neusaglašene. To bi bio jedinstven slučaj u svetu da sada, kad privreda trpi tako žestoke udare, dolazi do porasta zaposlenosti, to ne ide“, naveo je Madžar.

Prema njegovim rečima, podela 100 evra svim punoletnim gradjanima Srbije je primer „predizborne, nezdrave, ekonomski i politički neopravdane odluke“.

„To je bila jedna nedopuštena odluka, na liniji političke manipulacije. To je dobro samo za one koji su na vlasti i koji na taj način koristeći sredstva poreskih obveznika isteruju svoje partikularne interese, pa makar da ih je i 700.000 upisanih u stranku“, rekao je Madžar za nedeljnik „Vreme“.

(Beta)

