Lopez: Tenis više neće biti isti

MADRID – Španski teniser Felisijano Lopez izjavio je da je igrači moraju da očekuju značajno smanjenje novčanih nagrada na teniskim turnirima kada se sezona nastavi.

Lopez, osvajač sedam ATP titula i direktor turnira u Madridu, smatra da ce novčani fondovi za nagrade sledeće sezone biti prilično smanjeni.

„Kompanije i sponzori moraće da otpuštaju ranike. To se događa svugde u svetu i prva stvar koje se odriču su sponzorstva što da će to masovno pogoditi i tenis. Moramo da shvatimo da tenis više neće biti isti, barem jednu, dve ili tri godine. Ne znam kako dugo“, rekao je Lopez, prenosi BBC.

Teniska sezone je suspendovana je do 1. avgusta, a jos suvek nije poznat kalendar takmičenja.

US Open će se verovatno igrati u Njujorku od 31. avgust, iako su neki teniseri poput Novaka Đokovića, Nika Kirjosa, Simone Halep i Rafaela Nadala izrazili suzdržanost zbog strogih mera kojima je cilj sprečavanje širenja korona virusa.

„Lično bih išao da igram na US Openu i mislim da većina tenisera to želi. Znam da su organizatori US Opena svesni da dosta igrača ne želi da dođe da igra, ali mislim da turnir u Njujorku ne zavisi samo od vodećih tenisera. Moje je mišljenje da oni planiraju organizuju US Open uzimajući u obzir činjenicu da neki teniseri možda neće igrati“, rekao je Lopez.

Lopez je naveo i da je uveren da će se turnir u Madridu održati sredinom septembra uz prisustvo publike od 30 do 40 odsto.

(Tanjug)

