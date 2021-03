Luetić: Prema trendu rasta imaćemo preko 4.000 zaraženih

ZAGREB – Na bazi nedeljne i dvonedeljne incidence Hrvatska ima najbrži rast novozaraženih korona virusom u Evropi, izjavio je danas predsednik Hrvatske lekarske komore Krešimir Luetić.

On kaže da je to bez svake sumnje treći talas korona virusa i da će se to za koju sedmicu videti i u bolnicama.

Ukazao je da je u Hrvatskoj danas u bolnicma dvostruko više pacijenata na respiratorima u odnosu na pre četiri sedmce, kao i da je gotovo 60 odsto više pacijenata.

“Danas ćemo verovatno svedočiti broju od 2.000 i više zaraženih, a u bolnicama ćemo tu sliku videti kroz dve sedmice“, rekao je Luetić za zagrebačku N1 tv.

Najveći broj novozaraženih u Hrvatskoj je zabeležen 10. decembra kada je bilo 4.620 novozaraženih tokom 24 sata.

“Ako pogledamo trend rasta poslednje četirii sedmice, izgledno je da će brojevi ići preko 4.000″, rekao je Luetić.

Istakao je i značaj vakcinisanja, a kao primer je naveo da u Londonu u poslednja 24 sata nije umrla nijedna osoba od korona virusa, a reč je, podsetio je, o gradu sa više od pet ili šest miliona ljudi.

(Tanjug)

