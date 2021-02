Markotić o bioterorizmu i nepostovanju epidemioloških mera

ZAGREB – Direktorka zagrebačke Klinike za zarazne bolesti Alemka Markotić ocenila je danas okupljanja mladih za vikend kao „bioterorizam“, slično kako je i na početku epidemije korona virusa karakterisala neodgovorno ponašanje koje može rezultirati zarazom.

Markotićeva je, naime, u martu prošle godine rekla da je kršenje samoizolacije – terorizam.

„Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sada ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. U ovom slučaju bioterorizam“, rekla je tada Markotić za hrvatsku za Novu TV, podseća portal Index.

Kako prenosi Index, Markotićeva je na konferenciji za novinare danas rekla da je jasno šta je tom rečju htela da kaže.

„Dakle, kad govorimo o neodgovornom ponašanju, kad ste svesni da vaše rizično ponašanje može naštetiti drugome, kad vi i pored toga zbog svoje komocije ili ostvarivanja nekog svog interesa ne vodite računa o epidemiološkim merama ili preporukama, to može biti od bioterorizma do neodgovornog ponašanja“, rekla je Markotićeva.

Prema njenim rečima, „sve to dolazi na isto“.

„To je kad neko zbog svoje sebičnosti ignoriše sve ono što može da uzrokuje bolest kod drugih… Hajde da se ne hvatamo za reč. Svi smo partneri u zajedničkoj priči i ako zajedno pokušamo đa izdržimo još malo, uspećemo“, rekla je Alemka Markotić.

(Tanjug)

