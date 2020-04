Masovna peticija u Americi protiv Bila Gejtsa – zbog zločina protiv čovečnosti?

U Americi je pokrenuta peticija kojom se traži pokretanje istrage protiv Fondacije osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa i njegove supruge Melinde zbog „zločina protiv čovečnosti i zloupotrebe medicine“.

Peticiju, koja je objavljena na sajtu Bele kuće „Mi ljudi“, do sada je potpisalo 425.000 ljudi, što je četiri puta više od broja neophodnog za zvaničan odgovor Bele kuće.

White House Petition To Investigate "Bill And Melinda Gates Foundation" For ‘Crimes Against Humanity’ Surpasses Quarter-Million Signatures

Sign here: https://t.co/5OjSpDmEgU https://t.co/3eA30HERap

— sally (@sallyKP) April 20, 2020