Mediji EU: Janša bi da balkanizuje EU i zaseče u kosovski Gordijev čvor

Slovenija smera da kao predsedavajuća EU od jula, „balkanizuje EU“, otvori vrata članstvu svih sa Zapadnog Balkana, ali i da stabilizuje to područje time što će zaseći u kosovski „Gordijev čvor“, pišu mediji u Uniji posle dvodnevnog razgovora slovenačkog premijera Janeza Janše sa čelnicima institucija EU.

Janša je posebno u razgovoru s predsednikom Evropskog parlamenta Davidom Sasolijem i predsednicima političkih grupa u EU istakao da bi „strategijsko uključivanje svih partnera sa Zapadnog Balkana u EU rešilo mnogobrojne probleme, od imigracije, pa do zloćudnog uplitanja geopolitičkih rivala, što se pretpostavlja da su Rusija, Turska i Kina“, izvestio je briselski portal Politiko.

Slovenački premijer je u intervjuu pres službi EP rekao da se nada da će za šest meseci slovenačkog predsedavanja EU uspeti da pregovore o rešavanju kosovskog pitanja pokrene iz zastoja, ali da ne veruje da će to uroditi i konačnim rešenjem.

„Ipak, počećemo da to rešavamo, naročito pitanje statusa i unutrašnje konsolidacije Kosova, kao i konsolidacije na širem području Zapadnog Balkana“, naveo je Janša.

Svoje vidjenje je objasnio rekavši da je, posle više godina od poslednjeg prijema neke nove članice u EU, taj proces zastao i zbog ekonomske i krize ilegalne imigracije, a sada i epidemije korona virusa, „tako da se sad proširivanje mora staviti u žižu“.

Predsednik vlade je rekao da će Slovenija u oktobru organizovati susret na vrhu EU-Zapadni Balkan, na kojem će se razmotriti stanje, uz očekivanje da se preduzmu koraci za ubrzavanje postupka proširivanja EU.

„Ako me pitate kako ćemo rešiti probleme koji se tiču i naših granica“, rekao je on, „moj odgovor je davanjem evropske perspektive… davanjem članstva nekim zemljama, onda će ti problemi nestati“.

„Jasno da to ne možemo postići od danas do sutra, to nećemo biti u stanju bez saglasnosti svih (u EU)“, ukazao je slovenački premijer, dodavši da će se teško doći do jednoglasnog stava svih šefova država ili vlada Unije.

Odgovarajući na pitanja novinara tokom boravka u Briselu o zagonetnom „non-pejperu“ za rešavanje problema regiona, koji je pripisivan Ljubljani, Janša je odgovorio da to nije slovenački dokument.

Napomenuo je, medjutim, da su „neki non-pejperi objavljeni da bi se ubrzala rasprava u interesu jedne ili druge strane“.

Slovenija želi, rekao je on, da „pomogne Zapadnom Balkanu da mu evropska perspektiva postane stvarnost“.

Otuda „nezvanični susret na vrhu (EU-Zapadni Balkan) u oktobru neće biti konferencija o promeni granica, već o izgledima zemalja Zapadnog Balkana da se uključe u Evropu“, zaključio je Janša.

(Beta)

