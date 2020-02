Mediji tvrde da se prikrivaju KATASTROFALNE razmere epidemije korona virusa (video)

Najmanje 210 pacijenata obolelih od korona virusa preminulo je u Iranu, piše BBC, pozivajući se na izvore iz zdravstvenih ustanova u ovoj zemlji.

#Breaking | At least 210 people in #Iran are believed to have died of #coronavirus, according to the BBC, citing hospital sources. The official death toll is 34. -BNO- pic.twitter.com/gbZ7QV6lVQ

