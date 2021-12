Medijima predstavljen novi serijal TV serije „Složna braća“

BEOGRAD – Dugo očekivan nastavak čuvene TV serije “Složna braća” autora Dr Neleta Karajlića danas je u Beogradu predstavljen medijima u vidu premijerne projekcije prve epizode.

Serijal „Složna braća – The Next Đeneration“ od novih 12 epizoda će početi da se prikazuje od 4. januara na kablovskom kanalu “Superstar TV” u vlasništvu Telekoma Srbije, od ponedeljka do četvrtka u 21h.

Autorska i glumačka ekipa je u Kombank Dvorani prisustvovala pretpremijeri prve epizode koja se decenijama kasnije nadovezuje na antologijsku humorističko-satiričnu mini seriju iz 90-ih godina, uz koju su odrasle i sazrevale mnoge generacije.

Serija je snimljena uz kompaniju Telekom Srbija i “ETM” produkciju, i realizovano je takođe 12 različitih verzija pesme “Složna braća” za ođavne špice svih 12 epizoda, u ražnim žanrovima muzike.

Scenarista i autor nove verzije serije, slavni muzičar Dr Nele Karajlić obratio se prisutnima u punoj sali 6 Kombank Dvorane i objasnio da je pandemija korona virusa učinila svoje, tako da je sa svojim sinom Srđanom Jankovićem napisao svih 12 nastavaka moderne varijante.

Ispricao je da mu je jedan od izvršnih producenata serije Nenad Okanović, inače glumac i jedan od domačina kviz šou programa „Ja volim Srbiju“ (RTS 1) sa Neletom, pre nekoliko godina predložio da rade ovaj projekat.

„Kada sam čuo tu ideju, mislio sam da mi je kolega lud i onda sam shvatio da nisam jedini. Hvala producentu ETM kao i Telekomu Srbija što su prepoznali kvalitet naše priče i što smo projekat snimili. I dalje mi je neverovatno da smo uspeli, jer sam mislio da je nemoguće da se ovo desi“, naveo je Karajlić, odnosno Nenad Janković, kako mu je pravo ime.

„Sećam se da su nam zamerali kad smo radili prvi serijal pre 26 godina što ima toliko humora, a rat samo što se završava, odnosno mastilo sa potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije se ni osušilo. To mi nikad nije bilo jasno zašto im je smetao humor za jednu anti ratnu seriju“, istakao je autor serije.

Mnogim kolegama i predstavnicima medija je puštena prva epizoda na specijalnoj projekciji i u 45 minuta je zabavila gledaoce kroz dinamičan sitkom o nekoliko junaka koji u aktuelnom trenutku imaju dojavu da će neko u kafanu „Složna braća“ doneti misticnu 7G mrežu. Tako nastaje pometnja i niz komičnih situacija, presek studije karaktera i mana likova iz bivših republika stare Jugoslavije.

Pretpremijeri serijala je prisustvovao generalni direktor Telekoma Srbija – Vladimir Lučić, glumci Nataša Ninković, Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, Ljubiša Savanović, Milan Kovačević, Amar Ćorović, Maja Čampar, Miljan Prljeta, producenti Nenad Okanović, Bojan Ivković i Nenad Pirnat, režiser Milorad Milinković, i mnogi drugi.

Po uzoru na prvi serijal priča na duhovit način predstavlja mentalitet naroda i pojedinaca na teritoriji bivše Jugoslavije kao prava satira, šti je bila i „Top lista Nadrealista“ .

Originalna mini serija „Složna braća“ od 7 epizoda snimljena je 1995. godine, takođe po scenariju Dr Neleta Karajlića, koji je tada i glumio u serijalu i režirao ga uz Nikolu Pejakovića Kolju i Olega Novkovića.

Upravo je Kolja jedan od glumaca i nove verzije, kao što su u obe varijante prisutni i Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u drugim rolama.

Pejaković se javio putem video linka, jer je bio sprečen da dođe, usled nedavno preležanog virusa korona.

„Prvo da se izvinim svima što nisam mogao da prisustvujem premijeri serije, morao sam ostati u Banja Luci. Čim su me zvali Nele i ekipa, bio sam oduševljen što će se snimati nastavak „Složne braće“, prvi je utisak Pejakovića, autora i glumca zapaženih serija „Meso“, „Kosti“ i trenutno aktuelne „Advokado“.

„Devedesete su bile veoma zanimljive godine, a time i serija koju smo tada radili. Siguran sam da će i nova verzija biti uspešna, mada je obično veoma teško nadmašiti original. Sjajno je što se Nele odlučio raditi nastavak i želim mu da piše i dalje drugu sezonu, ustvari, to bi bila ukupno već treća sezona“, zaključio je Kolja.

U originalnoj seriji 1995. su tada igrali i pokojni Žika Milenković, Davor Dujmović, pevač Vladimir Savčić Čobi.

Emitovanje 12 epizoda na kanalu Superstar TV počinje 4. januara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.