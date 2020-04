PODGORICA – Crnogorsko nacionalno koordinaciono telo produžilo je do 30. aprila mere uvedene za sprečavanja širenja novog korona virusa.

Građanima Crne Gore uveden je policijski čas – od ponedeljka do petka od 19 časova do pet časova narednog dana, subotom od 13 do pet časova narednog dana, a nedeljom od 11 do pet časova narednog dana.

(Tanjug)