Merkel: Najveci izazov masovno bekstvo ljudi iz Sirije

BERLIN – Odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da su joj najteži izazovi u karijeri bili masovno bekstvo ljudi iz Sirije i okolnih zemalja, ali i pandemija korona virusa.

Ona je u intervjuu za Dojče vele ocenila da se „u oba slučaja videlo da to ljude direktno pogađa, te da se radi o ljudskim sudbinama“.

Merkel je u intervjuu za Dojče vele sumirala rezultate svoje vladavine, govorila je klimatskim promenama, o svojoj poznatoj izjavi „Uspećemo“ u vezi s prihvatanjem migranata u Nemačkoj, kao i o kraju mandata.

Na pitanje da li smatra da je Nemačka uspešno savladala navalu 800.000 izbeglica 2015. godine, na koju je ona tada reagovala izjavom „Uspećemo“, Merkel je rekla da su zaista uspeli, ali i da nije sve prošlo idealno.

Ona je dodala da nisu uspeli da se u potpunosti suprotstave uzrocima izbeglištva, kao i da tu ima još puno posla.

Odlazeća kancelarka se u intervjuu osvrnula i na sve važniju temu klimatskih promena i priznala da moraju da deluju mnogo brže.

Pre nego što je postala kancelarka, Merkel je bila ministarka za zaštitu životne sredine i vodila je prvi samit Ujedinjenih nacija o klimi 2005. godine u Berlinu, podseća Dojče vele.

Ona je nedavno boravila na konferenciju UN o klimi koja se trenutno održava u Glazgovu i ocenila da je „Glazgov postigao neke rezultate“, ali i da razume da iz perspektive mladih ljudi to deluje suviše sporo.

U poslednje vreme Angela Merkel imala je više oproštajnih poseta, pa je tako francuski predsednik Emanuel Makron pozvao u gradić Bun u Burgundiji i kasnije joj uručio Veliki krst legije časti, što predstavlja najviše francusko odlikovanje.

„Tokom posete Francuskoj, sa kojom kroz istoriju često nismo imali prijateljske odnose, obradovalo me je to što je došlo toliko mnogo ljudi da bi pozdravili francuskog predsednika Emanuela Makrona i mene. To je bio lep doživljaj, moram da kažem,“ priznala je Merkel.

Na samitu G20 pre nedelju dana u Italiji ona je više puta nastupila u pratnji svoga verovatnog naslednika socijaldemokrate Olafa Šolca, koji je još savezni ministar finansija.

Merkel je rekla da joj je bilo važno da sa samita G20 u Rimu pošalje ljudima poruku:„Ako imaju osećaj da postoji dobar kontakt između sadašnje šefice vlade i verovatno budućeg šefa, onda je to umirujući signal u prilično turbulentnom vremenu. Smatrala sam da je to ispravno“.

Na pitanje novinara DW šta će da radi kad uskoro više ne bude kancelarka, Merkel je rekla da za sada ne zna šta će da radi, ali da je obećala sebi da će mnogo da čita i da spava.

Merkel je već više puta rekla da smatra da na dobar način može da se oprosti od pozicije na kojoj se nalazi, a to je ponovila i u intervjuu za DW, ali je i priznala da će sigurno biti i malo sete.

„Sigurno će doći i malo sete, jer svoj posao sam uvek rado radila i još to rado činim,“ kazala je ona.

(Tanjug)

