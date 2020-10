Merkel: Nalazimo se u veoma ozbiljnoj fazi pandemije

BERLIN- Nemačka kancelarka Angela Merkel uputila je danas apel građanima da je neophodno učiniti sve kako bi se sprečilo da se korona virus nekontrolisano širi.

„Nalazimo se u veoma ozbiljnoj fazi pandemije korona virusa. Iz dana u dan raste broj novozaraženih. Pandemija se širi ponovo brže i to brže nego na početku, pre pola godine. Nalazimo se pred teškim mesecima. Kako će izgledati zima, kako će biti naš Božić, to se odlučuje narednih dana i nedelja. To odlučujemo mi svi našim delovanjem”, podvukla je ona u nedeljnoj poruci.

(Tanjug)

