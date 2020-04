Mesec dana vanrednog stanja: Koliko nam se život promenio od 15. marta?

Kada je pre mesec dana u Srbiji uvedeno vanredno stanje, u zemlji je bilo 48 pozitivnih na kovid19, a danas ih je 4.465 obolelih, sa ukupno 94 smrtna slučaja, a stručnjaci ocenjuju da su mere koje je država preduzela dale u velikoj meri dobre rezultate, pa bi po njihovoj oceni, vanredno stanje prema sadašnjoj situaciji, moglo da bude ukinuto krajem aprila ili u maju.

Istovremeno, upozoravaju da nije vreme za opuštanje, pa je pred nama najduži policijski čas, koji će početi u petak u 17 časova i trajati do utorka u pet časova ujutro.

Prva osoba zaražena korona virusom je registrovana 6. marta u Subotici, a prvi smrtni slučaj u Kikindi 20. marta.

Sa proglašenjem vanrednog stanja 15. marta, u nedelju uveče, zatvorene su sve granice za strance, u potpunosti je obustavljen rad predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova, a nastava je od ponedeljka počela da se odvija on lajn.

Srpske bolnice je počela da čuva vojska kako bi se sprečio ulazak potencijalnih prenosioca virusa.

Od 18. marta je uvedena zabrana kretanja od 20 sati do 5 časova ujutro svim licima bilo koje starosne dobi, dok je starijima od 65 godina potpuno zabranjen izlazak na ulicu, a u seoskim sredinama i mestima sa manje od 5.000 stanovnika starijima od 70 godina.

Srbiji je 19. marta zatvoren beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ za međunarodni saobraćaj, osima za humanitarne i kargo letove, a sutradan su zatvoreni svi granični prelazi za putnički drumski, železnički i rečni saobraćaj.

Ograničeno je javno okupljanje na otvorenom i u zatvorenom prostoru, tako da distanca između lica mora biti najmanje dva metra odnosno da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jednog lica.

Od 20. marta je ukinut i javni međugradski prevoz, a u Beogradu javni prevoz dva dana kasnije potpuno je ukinut.

Za naše državljane koji dolaze iz inostranstva naložena je samoizolacija u periodu od 14 i 28 dana, u zavisnosti od toga iz koje zemlje dolaze, dok je kasnije naložena obaveza karantina od 28 dana.

U Srbiju se iz inostranstva od početka epidemije korona virusa vratilo više od 400. 000 ljudi. a Vlada Srbije se specijalnim letovima avionima Srbije iz inostranstva vratilo više od 5.000 ljudi.

Zabranjeno je podizanje cena 36 osnovnih životnih namirnica. Svi javni događaji, kulturni i sportski, su otkazani, a kulturne institucije zatvorene, dok pojedine daju zanimljiv on lajn sadržaji.

Prodavnice mešovite robe i prehrambenih proizvoda, pekare rade prema izmenjenom radnom vremenu, a ugostiteljski objekti i kafići su zatvoreni.

Prekinute su sve izborne radnje za izbore koji su bili zakazani za 26. april. Srbija je organizovala nabavku respiratora i druge medicinske i zaštitne opreme iz raznih delova sveta.

Avion Er Srbije je 21. marta iz Kine dovezao do tada najveću pomoć Srbiji u medicinskoj opremi, kada je stigao i tim kineskih stručnjaka za borbu sa koronom, koji su predložili koncept masovnog testiranja, kao i otvaranje privremenih objekata za smeštaj obolelih sa blagom kliničkom slikom.

Na Beogradskom sajmu 29. marta počeo prijem prvih pacijenata, a na sličan način su preuređeni niška hala Čair, hotel Centroturist u Nišu, Dom studenata medicinskog fakulteta u Nišu, Novosadski sajam i srednja medicinska škola Dva heroja u Novom Pazaru.

Odlukom vlade zdravstveni radnici, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, pripadnici MUP-a i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su se zarazili na radnom mestu, a imaju lakšu kliničku sliku, smeštaju u banjske centre: Specijalnu bolnicu Merkur u Vrnjačkoj Banji, Institut za rehabilitaciju Niška Banja, Specijalnu bolnicu Banja Koviljača, Selters banju u Mladenovcu i banju Junaković kod Apatina.

Inače, u otvorene su kovid bolnice: „Mišović“, VMC Zvezdara, Zemunska bolnica, bolnica u Novom Sadu, Pančevu, Nišu, priprema se u Kraljevu, Kruševcu, na Banjici u Beogradu. . .

Penzionerima je bilo omogućeno da izađu iz svojih domova radi nabavke nedeljom od 4 do 7 ujutru, a kako je produžavan policijski čas vikendom, to im je bilo omogućeno subotom, pa sada petkom u istom vremenskom periodu, s tim što im je kretanje bilo dozvoljeno od od 3 do 8 ujutru.

Vlasnici kućnih ljubimaca mogu svoje životinje da prošetaju svaki dan od 23 do 01 čas, a subotom i nedeljom od 08 do 10 sati, i to na 20 minuta, najdalje 200 metara od mesta prebivališta.

Kada je reč o ekonomiji, vlada je donela Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19, vredan 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra, koji je predstavljen 31. marta, a pravni okvir donet je 10. aprila, dok su privrednici za mere počeli da se prijavljuju u ponedeljak, 13. aprila.

Paket sadrži mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti i direktnu pomoć svim punoletnim građanima u visini od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Svi privrednici mogu da koriste ove mere, pod uslovom da od 15. marta ove godine pa do petka 10. aprila, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto.

Mere poreske politike podrazumevaju odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za preduzeća u privatnom sektoru, tokom trajanja vanrednog stanja, a u periodu od tri meseca, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa početkom najranije od 2021. godine.

Odlaže se i plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. godine, a pri popunjavanju poreske prijave, kao dan početka plaćanja poreza stavlja se taj datum. Popunjavanjem prijave, privrednik se automatski prijavljuje i za isplatu minimalca.

Takođe, odlaže se plaćanje i akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj ove godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Kada je reč o direktnoj pomoći privatnom sektoru doneta je odluka o uplati minimalca, u iznosu od oko 30. 000 dinara,za: preduzetnike paušalce, poljoprivrednike, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja.

Isplata će početi u maju i ide u tri rate – maj, jun i jul, a svaka firma otvoriće za to namenski račun, uključujući i paušalce, preko koga će se taj novac uplatiti.

Predviđena je i direktna pomoć velikim preduzećima u vidu uplate bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50 odsto osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja.

Isplata će se takođe vršiti u maju, junu i julu, u iznosu 50 odsto minimalne zarade za mesec mart.

Mera za očuvanje likvidnosti odnosi na finansijsku podršku privrednim subjektima za održavanje likvidnosti, a biće izdvojeno 24 milijardi dinara za odobravanje kredita preko Fonda za razvoj.

Država je donela i uredbu, koja se odnosi na izdavanje dužničkih hartija od vrednosti, a njome se pojednostavljuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Srbije za vreme vanrednog stanja.

Od najave ekonomskih mera na posao je vraćeno više od 7.000 ljudi.

Prema pisanju medija bez posla je u Srbiji, zbog posledica virusa korona, ostalo više od 11.000 ljudi.

