Metropoliten opera otkazala celu sezonu, narednu otvara crni kompozitor

Njujorška Metropoliten opera je odlučila da otkaže celu sezonu, prvi put u gotovo 140-godišnjoj istoriji, zbog pandemije korona virusa.

Opera planira da nastavi s održavanjem predstava tek sledećeg septembra, kada počinje operska sezona, i to svojim prvim komadom crnog kompozitora, „Fire Shut Up in My Bones“ Terensa Blanšara.

Sezona je trebalo da počne ove nedelje, ali je Opera 1. juna objavila da pomera otvaranje za 31. decembar.

Otkazano je 218 izvodjenja 23 opere, koliko je bilo planirano u narednoj sezoni, kao i medjunarodna turneja orkestra, planirana za jun 2021. godine.

Računajući i predstave otkazane u prethodnoj sezoni, prekinutoj 12. marta zbog pandemije, broj neodigranih komada biće 276.

Generalni upravnik Metropoliten opere Piter Gelb izneo je procenu da će kompanija zbog otkazivanja ostatka sezone izgubiti dodatna 54 miliona dolara, a da će ukupni gubitak od početka epidemije biti 154 miliona dolara.

Blanšarova predstava „Fire Shut Up in My Bones“, premijerno prikazana juna 2019. u Opera teatru u Sent Luisu, otvoriće narednu sezonu Metropoliten opere koja treba da traje od 27. septembra 2021. do 11. juna 2022. godine.

