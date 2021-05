Milanović i Plenković različito o popuštanju mera

ZAGREB – U Hrvatskoj od ponoći stupaju na snagu ublažene mere za sprečavanje širenja korona virusa o čemu predsednik i premijer, Zoran Milanović i Andrej Plenković, imaju različita mišljenja.

Milanović, naime, smatra da je reč o političkoj odluci donetoj uoči drugog kruga lokalnih izbora u nedelju, što Plenković negira.

Predsednik države upozorava da mere nemaju smisla ako se ne prati stanje onih koji su vakcinisani.

„Po meni odluka da se sve zajedno relaksira, uz neka ograničenja, u nekim zatvorenim prostorima, čisto predostrožnosti radi je čista politička odluka“, rekao je Milanović.

S njim se ne slaže premijer.

„Ako je to politički potez koji će uticati na izbore, mislim da su to kreativni komentari. Mislim da to nema veze s izborima, nego realnim tokom epidemije, kao i dosad“, rekao je Plenković, prenelis u hrvatski mediji.

Inače, među novim merama je da će ugostiteljski objekti raditi i u zatvorenom prostoru, njihovo radovno vreme, kao i radno vreme pekara, prodaja alkoholnih pića i rad kazina produžen je do 23 sata.

Ukinuta je mera o ograničenom broju prisutnih na sahranama, ali je zabranjeno izjavljivanje saučešća.

Na svadbi može biti do 120 zvanica, a veselje može da traje najduže do 23 sata, dok su organizatori u obavezi da vode računa da li su svi gosti vakcinisani, testirani ili su preležali korona virus.

U restoranima se moraju poštovati uobičajne epidemiološke preporuke, a za održavanje svadbi, poslovnih susreta i koncerta postoje tri uslova – vakcinacija, PCR test i dokaz da je osoba prebolela korona virus.

Nocni kubovi do daljnjeg ostaju zatvoreni.

(Tanjug)

