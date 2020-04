Milijarder daje trećinu svog bogatstva za borbu protiv koronavirusa (foto)

Džek Dorsi, osnivač Tvitera i aplikacije za plaćanje Square, reko je u utorak da planira da donira milijardu dolara ili nešto manje od trećine svog ukupnog bogatstva, za različite programe usmerene na borbu protiv koronavirusa.

Dorsi je na Tviteru napisao da će prebaciti 28 procenata svog bogatstva u vidu deonica u kompaniji Square, u novoosnovanu kompaniju koju je nazvao Start small. Nova kompanija će sredstva usmeravati onima kojima su neophodna, a sve donacije biće javno evidentirane u javno dostupnim Gugl dokumentima.

– Zašto danas? Potreba je sve hitnija i želim da vidim uticaj tokom svog života – napisao je Dorsi i izrazio nadu da će njegova donacija inspirisati i druge na sličan korak.

– Život je isuviše kratak zato hajde da svi još danas uradimo sve što možemo da pomognemo drugima – napisao je milijarder.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020