Milojević preuzeo Budućnost: NBA i dalje cilj, ali srećan sam što sam ovde

Novi trener košarkaša Budućnosti Dejan Milojević rekao je danas da je srećan zbog dolaska u taj klub i da je pored trofeja cilj i razvoj mladih igrača.

„Verujem da ću se osećati kao kod kuće. Srećan sam što sam došao ovde. Imam želju da pokažem da pored rezultata koji su obaveza Budućnosti, može da se izbaci i poneki mlad, domaći igrač. Verujem da ima talenta. Daću sve od sebe da ostvarim te ciljeve, a zašta će to biti dovoljno, videćemo“, rekao je Milojević na predstavljanju u Podgorici.

Milojević, koji je nekada uspešno igrao za Budućnost, preuzeo je mesto trenera crnogorske ekipe umesto Petra Mijovića.

„Meni je taj posao bio mnogo lep i svake godine sam imao veliko zanimljive igrače sa kojima sam radio. Da ih ovaj tim nema, ne bih došao. Srećan sam što sam u poziciji da sam mogao da biram. To sam zaslužio naravno, nije mi poklonjeno. U životu radim stvari koje me ispunjavaju, kao trenera i čoveka, a mislim da će ovaj posao biti upravo jedan od njih“, kazao je Milojević.

Ponovio je da mu je cilj da ode u SAD, da je bio veoma blizu i da se to poremetilo zbog korona virusa.

„To mi je i dalje cilj, ali to ne znači da će moja posvećenost Budućnosti biti promil manja. Takav sam čovek, posao radim do kraja. Glava mi nije u NBA ligi, ali otvoreno je. Budućnost može da bude ponosna ako joj trener ode u NBA, to je velika stvar i za klub, ali ne znam da li će se desiti“, istakao je Milojević.

Milojević je potpisao ugovor na dve i po godine, uz opciju da posle svake sezone može da napusti klub ako bude dobio dobre uslove u NBA ligi.

„Imali smo sreće da je slobodan i da prihvati uslove. Želimo da ostane sve vreme ugovora. Došao je Dejan Milojević i želimo da razvijamo mlade igrače i da im dajemo šansu“, istakao je predsednik kluba Dragan Bokan.

On je kazao da je razgovora sa Milojevićem bilo i ranije.

„Zaista sam ponosan na to što smo posle tri ili četiri poziva sa moje strane u poslednjih pet-šest godina, došli u situaciju da Dejan postane trener Budućnosti. Dejane dobrodošao, želim ti svu sreću, da zajedno slavimo nove titule“, kazao je Bokan.

Prvi čovek kluba je rekao da nema imperativa osvajanja ABA lige, već da se „čeka svoj trenutak“ i da je siguran da će klub sledeće godine „biti mudriji“.

(Beta)

