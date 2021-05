Ministar potvrdio da je 13 anesteziologa dalo otkaz u KCUS

SARAJEVO – Ministar zdravlja Kantona Sarajevo Haris Vanić potvrdio je vest da je čak 13 anesteziologa Kličničkog centra Univerziteta u Sarjevu (KCUS) u jednom danu dalo otkaz.

Prema saznanjima sarajevskog portala Klix jedan od ključnih razloga za ovako radikalan potez i otkaz 13 specijalista je navodni pritisak koji su imali jer je, nezvanično, od njih traženo da potpišu akt da pismo u kojem su naveli nezadovoljstvo uslovima rada i lečenja COVID pacijenata nije istina.

Anesteziolozi su početkom aprila priznali da je jedno od dva pisma plasirana u javnosti autentično i da je reč o internom aktu u kojem su izneli svoje pritužbe i zahteve.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto novonastalu situaciju prokomentarisao na svom tviter nalogu.

„Ukoliko je tačno da je grupa anesteziologa dala otkaz na KCUS-u, Vlada KS će na hitnoj sednici doneti odgovarajuće odluke. Ključno je da sve ljudske resurse iz zdravstvenog sektora zadržimo u borbi protiv pandemije“.

Pozivajući se nezvanične informacije, sarajevski portal piše da postoji opcija da lekari ili određeni broj anesteziologa pređe u Opštu bolnicu.

Advokat Vlado Adamović, koji zastupa 13 anesteziologa koji su dali otkaze na KCUS-u, kazao je za Klix da je ta odluka donesena pre mesec dana, ali da su čekali smirivanje situacije u vezi s korona virusom u Kantonu Sarajevo.

Adamović kaže da će oni raditi još sedam dana, koliko je otkazni rok, a da su onda na ulici.

„Posebno bih apostrofirao to, koliko ima profesija u ovoj zemlji, da je iz neke profesije neka grupa ljudi ukazala na ozbiljan društveni problem dovodeći u pitanje vlastitu egzistenciju. To je meni uslovno rečeno herojski čin. To je glavna vest“, poručio je.

Smatra da bi bio snažan pomak u društvu kada bi tako radile sve profesije.

„Zamislite oni godinu rade u ovakvim uslovima, mi im apaludiramo i lupamo u šerpe i onda neko mrtav-hladan kaže ‘nismo mi odgovorni nego anesteziolozi koji rade neposredno s pacijentima’. A anesteziolozi ne određuju uslove u kojima rade. I to je to“, rekao je Adamović.

(Tanjug)

