Ministar zdravlja pozvao Dominika Tima da se vakciniše

BEČ – Ministar zdravlja Austrije Volfgang Mikštajn pozvao je, preko televizije, najboljeg tenisera Austrije Dominika Tima da se vakciniše protiv korona virusa.

Mikštajn je, u izjavi za TV Puls24, rekao da je sadašnja kampanja za vakcinaciju ciljana u nameri da stigne do ljudi do kojih to do sada nije uspela.

Tako kampanja nije doprla do prvog reketa Austrije Dominika Tima.

Zbog nevakcinisanosti Tim ne može da prati turnir „Erste bank Open“, koji se trenutno održava u Beču, a koji je 2019. osvojio.

Nedavno je Tim saopštio da nije vakcinisan i da čeka vakcinu s mrtvim virusom, koja još nije odobrena.

Mikštajn je javno pozvao Tima da se vakciniše.

„Mogu samo da pozovem Tima da se vakciniše“, rekao je ministar.

On je dodao da i kod mladih i sportista postoje duge posledice kovid-19, kao i da se na intenzivnoj nezi nalaze osobe mlađe od 30 godina.

Mikštajn je ukazao da će vakcina, koju čeka Tim, biti raspoloživa najranije iduće godine, i da nema naznake da je bolja od trenutno raspoloživih.

Prema njegovim rečima, sve odobrene vakcine su bezbedne i do sada su date u više milijardi doza.

To što kampanja vakcinacije ne pomaže za podsticanje građana na primanje vakcine Mikštajn obrazlaže snažnim protivnicima.

„Imamo moćne protivnike, koji aktivno rade protiv vakcinacije“, rekao je on.

(Tanjug)

