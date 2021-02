Ministarka se vakcinisala preko reda, podnela ostavku zbog skandala

Peruanska ministarska spoljnih poslova podnela je ostavku u nedelju u sve većem skandalu zbog otkrića da su vladini zvaničnici vakcinisani mnogo pre šire javnosti.

Južnoamerička država teško je pogođena pandemijom, a njen zdravstveni sistem je preopterećen pa se ciljani program vakcinisanja zdravstvenih radnika sprovodi tek od 8. februara.

#LoÚltimo

La canciller de Perú, Elizabeth Astete, renuncia salpicada por escándalo de vacunación a autoridades. 📸 https://t.co/Z60NRx4qlC

vía @AFPespanol pic.twitter.com/HaXzut5QrD — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) February 15, 2021

Nakon negodovanja javnosti zbog toga što su zvaničnici vakcinisani, a datum za početak vakcinacije stanovništva još uvek nije poznat, barem dva člana vlade podnela su ostavku.

Elizabet Astete napisala je u nedelju na Tviteru da je njenu ostavku prihvatio predsednik Francisko Sagasti. U izjavi navodi da je vakcinisana 22. januara, nazvavši to „ozbiljnom greškom“. Sagasti je za američki televizijski kanal rekao da je „ogorčen i besan“ zbog tog događaja. Astete je drugi član vladinog kabineta koji je podneo ostavku nakon što je to učinila ministarka zdravstva Pilar Maceti. Ona je odstupila s dužnosti nakon što su mediji objavili da je bivši predsednik Martin Viskara primio vakcinu protiv koronavirusa u oktorbru.

Peru je počeo program imunizacije tek početkom februara kada je primio 300.000 doza kineske vakcine Sinopharma, i to sa zdravstvenim radnicima. Zasad još nema datuma za javnu vakcinaciju, ali je vlada rekla da namerava da do jula vakciniše 10 miliona građana. Viskara je vakcinisan samo nekoliko nedelja pre nego što je opozvan i uklonjen s dužnosti pod optužbom da je „moralno nepodoban“.

Bivši predsednik rekao je prošle nedelje da su se on i njegova supruga prijavili za učestvovanje u ispitivanju vakcine. Međutim, univerzitet Cayetano Heredia iz Lime, koje vodi kliničko ispitivanje vakcine Sinopharm, u nedelju je demantovao da je Viskara bio ispitanik. Univerzitet je obavestilo peruanske zdravstvene vlasti „da gospodin Martin Viskara i (njegova supruga) gospođa Maribel Diaz Kabeljno nisu deo grupe od 12.000 dobrovoljnih istraživačkih subjekata“. Viskara je izrazio „veliku začuđenost“ saopštenjem univerziteta Cayetano Heredia i ponovio da je dve doze primio kao dobrovoljac u kliničkom ispitivanju vakcine.

On je rekao da nije bilo „administrativne krivice niti krivičnog dela“ i upozorio da njegove postupke koriste „državni neprijatelji s namerom diskreditacije“. Ta je kontroverza dovela do ostavke Maceti prošle nedelje uprkos tome što je ona negirala da je znala za to da je Viskara, koji ju je imenovao na dužnost, vakcinisan.

Peruanski mediji nagađaju da su mnogi neimenovani zvaničnici već vakcinisani, što je navelo Sagastijeva predstojnika ureda i drugih 12 ministara da izjave kako nisu vakcinisani. Sedamdesetšestogodišnji čelnik javno je vakcinisan u utorak zajedno sa zdravstvenim osobljem. Peru, država s 33 miliona stanovnika, zabeležio je više od 1,2 miliona zaraženih i skoro 43.500 preminulih od COVID-19.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.