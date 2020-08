Mišel Obama otvorila demokratsku konvenciju emocionalnom kritikom Trampa

Bivša prva dama SAD Mišel Obama osudila je danas potpuni nedostatak empatije Donalda Trampa, u virtuelnom govoru prvog dana demokratske konvencije na kojoj će Džo Bajden zvanično biti proglašen za demokratskog predsedničkog kandidata za predstojeće izbore.

Konvencija se održava u Mivokiju u američkoj državi Viskonsin, a zbog pandemije korona virusa, ona kao i svi glavni govornici, uključujući Bajdena i njegovog kandidata za potpredsednicu države Kamalu Haris, govoriće preko videa.

Obama je rekla da je Tramp pogrešan predsednik za zemlju.

„Zato što kad god se okrenemo prema ovoj Beloj kući da pronadjemo neku vrstu vodjstva, utehe ili bilo kakav nalik stabilnosti, ono što umesto toga dobijamo su haos, podele i potpuni nedostatak empatije“, rekla je Mišel Obama u unapred snimljenom govoru. To je do sada nevidjena kritika jedne bivše prve dame SAD upućena aktuelnom predsedniku zemlje, navodi agencija Frans pres.

Govor Mišel Obame je zatvorio prvo veče konvencije koja će trajati do 20. avgusta. U toj američkoj državi je na izborima 2016. Tramp napravio iznenadjenje i pobedio sa vrlo malom prednošću.

Govoreći o dubokoj zdravstvenoj krizi u kojoj je više od 170.000 ljudi umrlo u SAD, ekonomskoj recesiji i istorijskom talasu besa protiv rasizma Obama je rekla da je republikanski predsednik imao „više nego dovoljno vremena da može da radi taj posao“ ali da ga je posao očigledno prevazišao.

„Dozvolite mi da budem poštena i jasna koliko je moguće. Donald Tramp nije dobar predsednik za našu zemlju“, rekla je ona.

U emocionalnom govoru od gotovo 20 minuta Mišel Obama je pozvala Amerikance da glasaju 3. novembra, i da izaberu Bajdena, bivšeg potpredsednika za vreme predsedništva njenog supruga Baraka Obame.

„Znam da Džo nije savršen, i on će vam prvi to reći, ali on zna šta treba uraditi za ekonomiju, da se pobedi pandemija i da pokaže put našoj zemlji“, rekla je ona.

U žaoci prema sadašnjem stanovniku Bele kuće rekla je da će Bajden „reći istinu i imati poverenje u nauku“.

Tramp je ironično komentarišući njen govor napisao „ništa naročito uzbudljivo“. On je ranije potvrdio da će prihvatiti zvaničnu nominaciju republikanaca za predsedničkog kandidata virtuelno iz Bele kuće.

Veliki rival Džoa Bajdena na unutarstranačkim primarnim izborima za predsedničkog kandidata Berni Sanders takodje je pozvao sunarodnike da izaberu Bajdena i Kamalu Haris, kandidata za potpredsednicu.

„Prijatelji kažem vam i svima koji su podržali druge kandidate tokom primarnih izbora, i one koji su možda glasali za Donalda Trampa na prethodnim izborima, u pitanju je naša demokratija“, rekao je Sanders.

Kako navodi BBC nije jasno da li će uglavnom virutelni program unapred snimljenih govora bez publike za ovu demokratsku konvenciju uspeti da ostvari isti nivo entuzijazma kao i ranija okupljanja pristalica partije pre pandemije.

(Beta)

