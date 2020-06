Molila za milost: Policija vukla po putu devojku vezanu za motor (foto)

Trojica kenijskih policajaca uhapšena su nakon objavljivanja snimka na društvenim mrežama na kojem jedan od njih vuče po zemlji dvadesetjednogodišnju devojku privezanu za motocikl, izvestio je BBC.

THREE @PoliceKE officers were yesterday arrested by @DCI_Kenya Detectives following circulation of a video depicting a woman being whipped & dragged on a motorbike in Kuresoi South Sub-County.

The suspects are in lawful custody helping with further investigations into the matter pic.twitter.com/yx4eXA8a9D

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) June 11, 2020