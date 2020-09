Mugoša: Zaključavanje neminovno ako raste broj obolelih u CG

PODGORICA – Direktor crnogorskog Instituta za javno zdravlje Boban Moguša ocenio je da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori u vezi s korona virusom jako ozbiljna i istakao da je „zaključavanje“ stanovništva, poput prolećnog, krajnji scenario, ali da će on biti neminovan, ako se nastavi rast broja obolelih.

„Naše ponašanje nije bilo u skladu s preporukama i moramo s tim da izađemo na kraj“, rekao je Mugoša u Dnevniku Televizije Crne Gore, prenose Vijesti.

On je dodao da je situacija jako osetljiva zbog, kako je naveo, velike unutrašnje transmisije.

Ocenio je i da je dobro što zdravstveni sistem još nije preopterećen, rekavši da je na nivou petine opterećenosti.

Međutim, Mugoša je, kako prenosi portal RTCG, upozorio da sve to može veoma brzo da se promeni i da situacija može da se pogorša.

„Nas trenutno čuva to što su većina obolelih mladi, mlađi od 50 godina 65 odsto, od 60 godina 85 odsto, što znači ako se pomeri prema starijim, doći ćemo do težih obolevanja i većeg umiranja“, rekao je on.

Mugoša je istakao da je sever Crne Gore trenutno najugroženiji, ali je upozorio da uskoro može biti ugrožen i jug države.

On je zamolio građane da nose maske i u zatvornim prostorima i napolju, da drže distancu, da se ne druže previše i održavaju higijenu prostora.

Mugoša je naglasio i da je uveren da će školska godina početi, kako je i najavljeno, 1. oktobra.

(Tanjug)

