Nadal: Đoković će morati da se vakciniše, kao i ja

MADRID – Španski teniser Rafael Nadal, komenatrišući izjavu Novaka Đokovića o vakcini protiv korona virusa, rekao je da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali da će najbolji teniser sveta morati da se vakciniše ako to bude obavezno na Turu.

„Ne znam, ja sam niko. Niko ne može ništa da zahteva od nekoga. Svako je slobodan i ima pravo da radi šta želi. Ako je neko deo Tura, onda bi možda morao da se pridržaava pravila, ukoliko vakcinacija bude obavezna kako bi se svi igrači zaštitili. Đoković će morati da se vakciniše ako bude hteo da nastavi da igra tenis na najvišem nivou, kao i ja“, rekao je Nadal u intervjuu za špansi „La vos“.

„Ako nas ATP ili ITF nateraju da se vakcinišemo da bi nastavili da igramo tenis, onda ćemo morati to da uradimo. To će biti kao što imamo ograničenja u uzimanju lekova kako ne bi došlo do dopinga. To je samo pridržavanje pravila“, zaključio je Nadal.

(Tanjug)