Nadal ima tužnu vest

Nakon Akapulka, Rafael Nadal je otkazao učešće na još jednom turniru – Mastersu u Majamiju.

Razlog je povreda leđa koja muči Španca još od Australijan opena.

„Bik sa Maljorke“ želi što bolje da se pripremi za sezonu na njegovoj omiljenoj podlozi, šljaci.

„Tužan sam što objavljujem da neću igrati u Majamiju, gradu koji volim. Moram potpuno da se oporavim i pripremim za sezonu na šljaci u Evropi. Posebna poruka mojim navijačima u SAD-u, a posebno velikoj zajednici španskog govornog područja koja mi uvek pruža veliku podršku“, napisao je Nadal na Tviteru.

Masters u Majamiju je na programu od 24. marta do 4. aprila.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021