Nadal posle razgovara sa Bil Gejtsom: Đoković će morati da se vakciniše

Španski teniser Rafael Nadal prokomentarisao je stav Novaka Đokovića o potencijalno obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa.

Đoković je nedavno izjavio da nije siguran da li će se vakcinisati, ukoliko to bude obavezno za osobe koje žele da se bave profesionalnim tenisom.

Nadal je priznao da svako ima pravo na svoj stav, ali da će Novaku od vakcinacije verovatno zavisiti karijera.

„Ne znam. Ja sam niko. Niko ne može ništa da zahteva od nekoga, svako ima pravo da radi šta želi, ali ako je neko deo Tura – onda bi možda morao da se pridržava pravilima. To znači da, ukoliko vakcinacija bude obavezna kako bi se svi zaštitili, Đoković će morati da se vakciniše ako bude hteo da nastavi da igra tenis na najvišem nivou, baš kao i ja“, rekao je Nadal za La Voz i dodao:

„Ako nas ATP ili ITF nateraju da se vakcinišemo da bismo nastavili da igramo tenis, onda ćemo to morati da uradimo. To će biti kao što imamo restrikcije u uzimanju lekova, kako ne bi došlo do dopinga. To je samo praćenje pravila.“

Španac je razgovarao sa Bilom Gejtsom početkom godine i tada mu je Amerikanac rekao da će zbog ove situacije doći do velikih promena.

„To je bila privatna konverzacija koju je, nažalost, moj stric objavio. Ali, svakako je bilo između nas i ne volim da pričam o tome. On razume kako svet funkcioniše. Ozbiljno sam shvatio kada mi je rekao da misli da nećemo moći da putujemo za tri meseca. To je bilo sve što mi je rekao. Mislio sam da preuveličava, ali realnost, nažalost, kaže da to nije bio slučaj“, objasnio je Rafa, a prenosi RTS.

„Bik sa Majorke“ je prokomentarisao i trku za najviše grend slem titula, gde on sa 19 trenutno ima jednu manje od Rodžera Federera, a dve više od Đokovića.

„Videćemo, trenutno ne razmišljam o tim stvarima. Naravno da bih voleo da završim kao sa igrač sa najviše gren slemova. Ali nisam opsednut time, niti je to moj veliki cilj. Ne brine me ko živi pored mene ili čija je kuća veća od moje, ko ima bolja kola i slično. Morate biti zadovoljni sa onime što imate i to sam radio tokom cele karijere. Veoma sam zadovoljan. I, ako na kraju Federer ili Đoković budu imali više grend slem titula, ne verujem da ću za deset godina biti manje srećan“, zaključio je Nadal.