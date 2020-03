Najnovija otkrića naučnika o korona virusu (video)

REZULTATI istraživanja naučnika saopšteni u Francuskoj pokazuju da je „kovid 19“ smrtonosniji od sezonskog gripa, s mortalitetom od 3,4 odsto, u odnosu na 0,1 do 0,2 odsto kod običnog grip. Međutim, ističe se i da bi rezultati bili slični, kada bi u obzir bili uzeti svi koji su oboleli od korona virusa, jer mnogi nisu ni znali da su zaraženi.

Utvrđeno je da je u 80 odsto slučajeva korona virus benigno oboljenje, a da se komplikuje u 13,8 odsto. Strahuje se, međutim, da bi to moglo da se promeni negativno, ukoliko bi virus doživeo mutacije. Za sada se u etru kreće u svom primarnom obliku.

