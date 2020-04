„Nalazimo se na maksimumu, polovinom maja bićemo pred krajem epidemije“

Epidemiolog Predrag Kon kaže za RTS da bi u narednim nedeljama trebalo da počne jasno da se vidi opadanje aktivnosti virusa i broja novoobolelih. Ističe da je završeno „prvo poluvreme“ i pretpostavlja da ćemo polovinom maja biti pred krajem epidemije.

Predrag Kon, koji se nalazi na čelu tima epidemiologa za borbu protiv epidemije koronavirusa, rekao je u specijalnom izdanju emisije Oko da se za šest nedelja odradilo ono što je planirano, prenosi RTS.

„Mi se nalazimo praktično na tom maksimumu. Dešava se ono što je moglo da se očekuje u odnosu na ukupna događanja u svetu“, navodi Kon.

Ističe da bi u narednim nedeljama trebalo da počne jasno da se vidi opadanje aktivnosti virusa i broja novoobolelih, ali da to mora da se gleda dinamički, u odnosu na broj testiranih.

„Ako izuzmemo taj eksces u Nišu, u gerontološkom centru, onda je situacija onakva kakva je mogla da se očekuje“, napominje Kon, i podseća da je zabrana poseta domovima starih jedna od glavnih mera, koja je stupila na snagu pre vanrednog stanja.

Dodaje da je, međutim, bilo i perioda kada opreme nije bilo dovoljno i kada se štedelo, ali da je to relativno brzo prevaziđeno.

Ukazuje da se sada vrlo jasno uočava da postoje delovi zemlje gde se epidemija praktično gasi – u Vojvodini se to ozbiljno smanjuje, kao i u Beogradu, a održava se i povećava u okolini Niša, Paraćinu, Ćupriji, Aleksincu, sve do Prokuplja i Leskovca.

Kon podseća da je u tim krajevima bilo najviše ljudi koji su se vratili iz inostranstva.

„Samo sloga Srbiju spasava, to se ponovo pokazuje“

Predrag Kon, koji je nakon razgovora sa predsedikom Vučićem odlučio da ostane na čelu tima epidemiologa, kaže da je u jednom trenutku imao utisak da ogromna većina sumnja u ono što su radili, ali da se to promenilo.

„Pogotovo mi je bio problem ono što kaže Sinod SPC. To se već menja, ne mogu da objasnim koliko mi je to važno lično, a sa druge strane važno je i građanima. Samo sloga Srbiju spasava, to se ponovo pokazuje“, ističe Kon.

Kon ističe da je Srbija „jezivo ispolitizovano društvo“, ali da „ovo nije prilika za politizaciju“.

„Utisak je da virus slabi“

Što se tiče agresivnosti virusa, Kon kaže da se ne može tvrditi, ali da je utisak da virulentnost, odnosno sposobnost virusa da izazove bolest – postepeno slabi.

Napominje i da je vrlo verovatno da je sve veći broj ljudi koji imaju blage simptome.

Kako i kada se epidemija završava

Upitan kako se epidemija završava, Kon objašnjava da posle šest do osam nedelja postoji takozvani tihi period, koji se produžava još nekoliko nedelja.

Posle ostaju samo pojedinačni slučajevi i onda se gasi, dodaje Kon.

„Završili smo prvo poluvreme, sada smo u drugom poluvremenu“, ističe Kon, koji pretpostavlja da bi tek kada prođe 10 nedelja, negde polovinom maja, virus mogao da oslabi da ne može više dalje da se prenosi takvom brzinom.

Što se tiče eventualnog početka rada škola, kaže da se mora videti kakva će biti situacija za četiri nedelje.

„Za četiri nedelje škola ne može ni na koji način da radi i mislim da se tu svi slažemo, a posle toga sledi procenjivanje“, kaže Kon.

Kako vernici treba da se ponašaju

Predrag Kon je rekao da vernici treba da razmišljaju o distanci i da se adaptiraju situaciji.

Pitanje je, kako je primetio, koliko je prihvatljivo verniku da uđe u bogomolju sa maskom ili rukavicama, ali poručuje da vernici treba da spreče kontakt na svaki mogući način.

Šta treba da se dogodi pa da se ublaže mere

Kon navodi da je za ublažavanje mera potrebno značajno smanjenje procenta pozitivnih u odnosu na broj onih koji se testiraju, odnosno smanjenje na pet odsto na teritoriji cele Srbije.

„Trenutno je u različitim delovima Srbije od nula do 40 i nešto posto, a u proseku u Srbiji ne bi smelo da bude više od pet“, objašnjava Kon.

Dodaje da moraju da se gledaju i druga merila – koliko ima ljudi na respiratorima, koliko ima onih koji su u lakim bolnicama, banjama, koji imaju blage simptome, a koliko se smanjuje broj pacijenata u bolnicama gde su teški slučajevi.

Ističe i da najmanje dve nedelje mora da pada broj pozitivnih.

„Starijima potrebna šetnja najmanje pola sata dnevno“

Upitan da li mere treba da se relaksiraju sada, Kon ističe da one ljude koji su najviše opterećeni, građane starije od 65 godina, treba osloboditi, relaksirati i napraviti ventil.

„Treba da dobiju period za šetanje najmanje pola sata dnevno. To je nešto za šta mislim da već načelno postoji dogovor da se uvede odmah posle praznika“, navodi Kon.

Napominje i da vanredno stanje može da se ukine, a da u okviru proglašenja epidemije ostanu određene vanredne mere, kao što je zabrana okupljanja…

„Ne planiram da idem iz Srbije“

Lično je uveren da će virus privremeno da nestane, ali ne potpuno, jer može da preživi na Južnoj hemisferi.

Upitan da li će biti moguće putovati na more, rekao je da on to više ne planira, ali da je to njegovo lično mišljenje i pitanje osećaja sigurnosti, a ne epidemiološki stav.

„Ne planiram da idem iz Srbije jer se tu osećam najbezbednije“, poručio Kon.