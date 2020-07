Napravio zaštitnu masku koja košta 4.000 dolara, štiti li ona bolje? (foto)

Indijac Šankar Kurade privukao je pažnju što lokalnog stanovništva što šire javnosti, kada je kao zaštitu u vreme korone počeo da nosi zlatnu masku za lice, čija je vrednost skoro 4.000 dolara.

„Do ideje da napravim zlatnu masku došao sam kada sam video čoveka koji je nosio srebrnu masku. Pošto ja volim zlato i zlatni nakit, teške lančiće i veliko prstenje pomislio sam zašto ne bi mogao da nosim i zlatnu masku. Zamolio sam svog lokalnog zlatara da mi napravi zlatnu masku. Maska je teška 2,5 kilograma, a koštala me je 289.000 rupija (3.869 dolara)“, rekao je Kurade.

Shankar Kurade, a resident of India’s Maharashtra state has turned heads after wearing a solid gold face mask worth nearly $4,000 amid the ongoing #COVID19 pandemic. He tells Sputnik that he still has to observe social distancing guidelines though #India pic.twitter.com/9z90hsRSgm

