Navijači u čudu gledali: Dimitrov znao da je zaražen?! (video)

Bugarski teniser Grigor Dimitrov jedna je od glavnih sportskih tema svetskih medija nakon što je otkriveno da je tokom turnira Adria Tura u Zadru bio pozitivan na koronavirus.

U nedelju je stigla šokantna vest da je finale Adria Tura otkazano jer je 29-godišnji Bugarin zaražen koronavirusom. Nakon toga su teniske zvezde koje su nastupile na turniru sa njim dovezene ispred zgrade poliklinike i Zavoda za javno zdravlje u Zadru gde ih je dočekao glavni epidemiolog zadarske županije dr. Alan Medić.

Od 22 testiranih 19 ih je negativno, a zaraženi su dvojica – Dimitrovljev trener Kristijan Groh, kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki i hrvatski teniser Borna Ćorić.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ

