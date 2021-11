Nedeljni kalendar koncerata u Beogradu i Novom Sadu

BEOGRAD – Klasična muzika, alternativni rok i pop žanrovi su koji će biti zastupljeni na predstojećim koncertima u Beogradu i Novom Sadu ove sedmice, koji se održavaju uprkos pandemiji korona virusa.

Samostalan koncert će večeras održati pop muzičar Sergej Ćetković u Kombank Dvorani, nakon tri godine pauze, od kako nije pevao u Beogradu.

Veliki pop hitovi dominiraće ove večeri kao presek karijere duge dve decenije.

U poslednjem periodu je stvarao i primenjenu muziku, za TV seriju – telenovelu “Istine i laži”, kao i ranije za film “Pogled sa Ajfelovog tornja” (2005).

Muzičar Đorđe Miljenović će u petak na pozornici Hale 6 Novosadskog sajma imati novi koncert, gde su nedavno nastupe imali sarajevska rok grupa “Letu štuke”, i beogradski metal bend “Mortal Kombat”.

Ovog puta Miljenović se ne predstavlja pod svojim umetničkim imenom – Sky Wikluh, kada je u sferi rep i hip hop muzike i deo grupe “Bad Copy”, već kao muzičar u novijoj fazi stvaralaštva gde je napravio zaokret u žanru.

Tako je sa dva studijska albuma “Amovi” i Sam sam se ubio” (Mascom) Miljenović uveliko otišao u domen alternativne “grandž” rok muzike, i redovno pre pandemije imao rasprodate koncerte u klubovima Beograda kao što je Elektropionir.

Dogodilo se i jedno otkazivanje, u pitanju je koncert “Električnog orgazma” u Novom Sadu, usled pandemije, koji je zakazivan iz tri pokušaja.

Nemački šef-dirigent Gabrijel Felc ponovo je pred Beogradskom filharmonijom takođe u petak, ali na Kolarcu, a sam program muzičke večeri je u znaku neobične kombinacije džeza i klasike.

Publika će ponovo slušati pijanistkinju Aniku Trojtler, koja će nakon Klavirskih koncerata Klare Šuman i V. A. Mocarta od prošli put, sada svirati monumentalni Bramsov “Koncert broj 2”.

Na programu večeri klasične muzike biće i delo “Furiozo” švajcarskog kompozitora Rolfa Libermana, kao i Štrausova simfonijska poema “Smrt i preobraženje”.

Petak će biti sadržajan za koncerte, jer je tada u planu i nastup grupe “On Tour”, koja je nastala pre punih deset godina.

Oni će svirati u sali “Amerikana” Doma omladine Beograda, u okviru 7. izdanja Festivala nezavisnog američkog filma „IndieBelgrade“ (19.11.-21.11.).

Bend je objavio tri albuma – “On Tour”, “Folkrock”, “Don’t It Make You Want To Go Home” i odsvirao je veliki broj koncerata u regionu i inostranstvu, solo ili u okviru festivala.

Na istom festivalu i prostoru, u subotu će koncert imati filmski reditelj i scenarista Milutin Petrović, koji će publici prezentovati svoj najnoviji muzički projekat “John Bonham and His Backing Band”, u u saradnji sa Anom Rodić, književnicom i lajv art performerkom.

Petrović je ove godine postigao veliki uspeh sa filmom “Nečista krv – Greh predaka”, koji je imao preko 300 000 gledalaca u bioskopima, a uskoro će biti emitovana i serija iz 10 epizoda.

Do kraja novembra meseca, kalendar koncerata sadrži još neke nastupe, kao što je Big Bend i američki džez muzičar – umetnik na trubi Džon Maršal 25. novembra u Kombank Dvorani.

Za ovu priliku Maršal je odabrao program poznatih džez standarda, ali i drugih numera koje su postale prepoznatljivi deo njegovog repertoara.

Spektakl “Rekvijem” Đuzepea Verdija će izvesti Vojvođanski simfonijski orkestar i Hor Opere Srpskog narodnog pozorišta na ovoj sceni 27. novembra u Novom Sadu, povodom 120 godina od smrti ovog velikog kompozitora.

Dirigent će biti Aleksandar Marković, a solisti su sledeći: Ivona Sobotka – sopran, Višnja Radosav -mecosopran, Irakli Murjikneli – tenor i Dragoljub Bajić – bas.

Pijanista Aleksandar Madžar nakon dva koncerta na 53. BEMUS-u imaće dalju seriju nastupa od 22. novembra na Kolarcu, kao koncept sviranja svih Betovenovih sonata (ukupno 32).

Iste večeri 27.novembra alternativni rok bend “E-Play” imaće novi samostalan koncert u sali “Amerikana” Doma omladine, sa mnogim gostima, a veče ranije, 26.11. ponovo nam gostuje, nakon dve godine, hrvatska pop muzičarka Natali Dizdar na pozornici kluba BitefArtCafe.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.