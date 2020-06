Neizdepilirana i bez frizure: Ovako izgleda Barbika iz karantina (foto)

View this post on Instagram

Quarantine Barbie What Time Is It? Edition Includes: Alarm Clock Glass of Warm Milk for Insomnia Cappuccino Machine Daytime Pajamas & Nighttime Pajamas Toaster with Toast PLUS SNACKS: Mother's Circus Animal Cookies Crunch 'n Munch #barbiegetsreal