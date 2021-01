Nema novog soja virusa u Srbiji, ali…

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas, posle sednice Kriznog štaba, da novi soj virusa kovid 19 nije utvrđen u Srbiji, ali je naveo da je, budući da je taj soj prisutan u Evropi, vrlo moguće da se pojavi i kod nas, te da ne bi trebalo očekivati da će drugačije da se ponaša, nego u Evropi.

„Na to moramo biti spremni, a odgovor na to je čuvanje granica, mere ostaju. Pratimo situaciju. Nema novog soja da smo ga utvrdili. Borimo se protiv virusa, on i dalje postoji, cirkuliše, sam neće otići, već ga moramo oterati vakcinacijom“, rekao je Kon, prenosi Tanjug.

Upitan može li se to desiti do leta, Kon je rekao da bi to bio optimističan pogled, ali da lično ne sme da bude ni optimista ni pesimista, ali da ćemo svakako, uz ozbiljno reagovanje, dobar odziv i poverenje u vakcinaciju, suzbiti virus i brže nego što smo mislili.

„Da me je neko pre šest meseci pitao da li će se ovo dešavati u januaru, rekao bih da nema šanse. Ja sam sada ogroman optimista, iako možda ne izgledam tako“, rekao je Kon.

(Sputnjik)

