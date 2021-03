Neobičan hobi gimnazijalke iz Niša – veze svoje crteže (FOTO)

Za razliku od većine svojih vršnjaka koji slobodno vreme provode uglavnom uz mobilni telefon ili računar, Andjelija Stančulović (17) iz Niša, učenica trećeg razreda bilingvalnog nemačkog odeljenja gimnazije „Stevan Sremac“ slobodno vreme koristi za vez, crtanje, slikanje i časove baleta.

Stančulović je za agenciju Beta kazala da je vez zavolela igrom slučaja, u vreme prošlogodišnjeg karantina i sada ima stranicu na instagramu na kojoj postavlja fotografije svojih najzanimljivijih radova i preko koje dobija porudžbine za izradu i prodaju.

„Za vreme prošlogodišnjeg karantina zbog korona virusa bili smo puno vremena u kući, i iz radoznalosti, ali i da bih ispunila slobodno vreme, počela sam da tragam za novim hobijem. Vez mi se učinio zanimljiv zato što volim da crtam, a crtež je osnova svakog mog izveženog rada“, rekla je Stančulović, koja u školi ima sve petice.

Kazala je da, kada je odlučila da veze, nije imala ništa od pribora za vez, ni konce, medjutim, kada ih je nabavila shvatila je da joj se taj posao zaista dopada.

„Moja baka je krojačica u Narodnom muzeju tako da sam na nju nasledila kreativnost, ali u mojoj porodici se vezom niko ne bavi tako da sam najviše naučila preko tutorijala sa jutjuba i drugih internet platformi. Nije bilo teško, sve je lepo objašnjeno i može lako da se savlada, ukoliko naravno imate strpljenja i volje“, objasnila je Stančulović.

Dodala je da veze uglavnom uveče, kada završi sve ostale obaveze.

„Vez mi ne predstavlja nikakvu obavezu, radim to sa uživanjem. Najjednostavniju sliku izvezem za dva sata, one najkomplikovanije za osam do deset sati“, rekla je Stančulović.

Kazala je da na instagram stranici na kojoj postavlja fotografije izveženih slika sada ima 800 pratilaca i dodala da to smatra svojim uspehom, s obzirom da se vezom ozbiljnije bavi tek šest meseci.

Pored izveženih radova, na instagram stranici postavlja i stikere koje crta preko grafičke table, a potom prebacuje u računar i u štampariji štampa na samolepljivom papiru.

Osim što je veoma talentovana za crtanje i slikanje, Stančulović ima izuzetan dar za jezike. Odlično govori nemački, engleski, italijanski i latinski, iz kojeg je na državnom takmičenju osvojila četvrto mesto.

Prema njenim rečima, još joj je teško da donese konačnu odluku oko toga šta će studirati, mada će to verovatno biti grafički dizajn, a verovatno neće biti medicina, iako je njena majka Jagoda fizioterapeut, a otac Saša specijalista fizikalne medicine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.