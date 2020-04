„Nešto je sa kovidom 19 jako čudno!“

Više osobina novog virusa kovida 19, kao i klinička slika obolelih, navode na zaključak da je on veštačkog porekla, smatra prof dr Danica Grujčić, v.d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju. Uverena je, kako kaže za Sputnjik, da to znaju i strane obaveštajne službe, samo je pitanje da li će neko to objaviti.

Ističući da nije ni infektolog ni virusolog, dr Grujičić navodi da kao kliničar i lekar koji se 40 godina bavi kurativnom medicinom smatra da ponašanje virusa korona i njegovo nepredvidivo delovanje na obolele vidi kao, u najmanju ruku, čudno.

Ona podseća da je i francuski nobelovac Lik Montanje rekao nešto slično, „a on je virusolog i zna bolje od mene“.

Šta je sve čudno sa kovidom 19

„Virus korona se neverovatno lako prenosi za kapljičnu infekciju. Čudno je i da se tako brzo širi. Indikativno je i da su Kinezi pronašli da napada i centralni nervni sistem. Našli su ga u centru za disanje u produženoj moždini. Nije uobičajeno ni što naglo može da dođe do pogoršanja toka bolesti, kao i što je potpuno nepredvidivo da li će čovek imati simptome ili ne”, obrazlaže dr Grujičić.

Neobično joj je, kaže, i da recimo snimci pluća onkoloških bolesnika umeju da izgledaju mnogo gore nego snimci obolelog od kovida 19, pa opet ovi prvi nisu za respirator.

Ništa manje je za nju čudna i iznenađujuća činjenica da virus toliko dugo opstaje na metalu.

„Virus je intraćelijski organizam. A ćelija ne može da opstane sama. Nešto u tom virusu održava tako dugo ćeliju živom i van organizma, a to nije prirodno”, napominje sagovornica Sputnjika. Po njenom mišljenju, virus korona ima neke sličnosti sa izazivačem malarije koji je takođe intraćelijski, što bi moglo da bude i objašnjenje zašto pacijentima obolelim od kovida 19 pomaže antimalarik hlorokin.

Kako kaže, kao da je neko iskoristio osobine tog paraizita da bi napravio virus, ili je pak pokušavao da napravi neku vakcinu pa se „zafrknuo“.

„Duboko verujem da strane obaveštajne službe sve to znaju, uključujući američke, kineske, izraelske. Samo je pitanje da li će neko to objaviti ili ne”, kaže ona.

U tom smislu, ističe dr Grujičić, nije slučajno što se šire teorije zavere, poput one da je virus došao u Vuhan kad su tamo održane vojne sportske igre.

Svetska zdravstvena organizacija smatra da je virus prirodnog, a ne veštačkog porekla.

(Sputnjik)