Nimalo sumnjivi: rani znaci zaraze korona virusom (video)

Studija objavljena ovog meseca u „The American Journal of Gastroenterologi“ proučila je 204 pacijenta sa koronavirusom koji su hospitalizovani u kineskoj provinciji Hubej između 18. januara i 28. februara.

Više od 50 odsto njih prijavilo je probavne simptome kao što su nedostatak apetita, dijareja, povraćanje ili bol u stomaku. Šest pacijenata nije imalo nikakvih respiratornih simptoma.

„Toliko smo usredsređeni na kašalj i groznicu, ali moguće je da postoje ljudi sa probavnim simptomima koji se ne testiraju“, rekao je dr Brenan Špiegel.

„Ova nova studija iz Vuhana u Kini otkrila je da su zapravo ovi probavni simptomi mnogo češći nego što smo mislili“, dodao je.

Kako se razvijalo istraživanje ove grupe potencijalnih simptoma, američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti dodali su u zvanične smernice napomenu o gastrointestinalnim simptomima.

I druga istraživanja su došla do sličnih otkrića. Studija objavljena u “Journal of the American Medical Association”identifikovala je 14 pacijenata sa koronavirusom koji su imali dijareju i mučninu pre nego što su pokazali bilo kakve znakove groznice ili respiratornih simptoma. To je bio slučaj u 10 odsto uzorka od 138 osoba koje su analizirali.

Jedan od tih pacijenata smešten je u hirurško odeljenje jer je pokazao samo trbušne simptome, tako da lekari nisu posumnjali na novi koronavirus. Taj pacijent je virus preneo na najmanje 10 zdravstvenih radnika i još četiri pacijenta na odeljenju.

Još uvek nije jasno koliko su uobičajeni gastrointestinalni simptomi. Studija koja čeka recenziju pregledala je podatke od 1.099 pacijenata, manje od četiri odsto osoba imalo je dijareju, oko pet odsto je povraćalo.

Prvi američki pacijent sa dijagnozom COVID-19 imao je dijareju i neprijatan osećaj u u trbuhu dan nakon što je stigao u bolnicu, navodi se u izveštaju objavljenom u časopisu “NewEngland Journal of Medicine”. Kasnije su istraživači otkrili RNA koronavirusa u njegovoj stolici.

Druga studija otkrila je enzime virusa u ćelijama tankog i debelog creva.

