Nives u izolaciji, objavila fotografiju u „kućnom izdanju“ – uživa (foto)

Stavila bih rado neku lijepu fotku, ja upicanjena, #rapturhair #sanjaagicmakeup , neka fina opravica, #markogrubnicstyle ali ovo je moje realno stanje već danima, flekava trenirka, rupičava majica, kosa je oprana ali mi se ne da ni počešljati. Ne znam trebam li se osjećati loše jer čak pomalo i uživam u ovoj zapuštenosti. Recite mi da i vi ovako…