Nov način kako da smanjite opasnost od zaraze virusom korona u prodavnici (video)

Prodavnice u Finskoj uvele su novi način kako da mušterije smanje opasnost od zaraze virusom korona.

U jednom finskom supermarketu testiraju posebne kvake na vratim frižidera koje omogućavaju da budu otvarani bez upotrebe šake, kako bi se smanjio rizik od zaraze, prenosi Rojters.

Na vratima frižidera instalirane su dodatne kvake koje omogućavaju otvaranje podlakticama, a stručnjaci smatraju da su one inače više higijenske nego uobičajene, čak i da nije epidemije virusa korona.

Hands-free door handles at this Finnish supermarket allows customers to open doors with their arms pic.twitter.com/a1fSJOID5z

— Reuters (@Reuters) April 23, 2020