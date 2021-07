Nova bolest hara svetom, pojavljuje se nakon koronavirusa

I dok se svet mesecima bori sa novim sojevima koronavirusa, druge zemlje pogađa nova bolest za koju mnogi možda i nisu čuli – u pitanju je crna gljivica. Ova bolest najviše napada pluća i sinuse, a ukoliko se ne tretira na vreme, lako može izazvati tragičan ishod, piše „BBC“.

Over 45,000 cases of mucormycosis reported in India: health ministry tells Rajya Sabha

Read: https://t.co/XgOVJmDkoo pic.twitter.com/qgUFsmpn6Y

— The Times Of India (@timesofindia) July 20, 2021