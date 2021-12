Nove mere u Finskoj za bozicne i novogodisnje praznike

HELSINKI – Finska će za predstojeće božićne i novogodišnje praznike ograničiti radno vreme restorana kako bi obuzdala porast i širenje infekcija novog omikron soja korona virusa, saopštila je danas Vlada te zemlje.

Kako prenosi Rojters, počevši od Badnje večeri, barovi će morati da prestanu da služe alkohol u 21 sat, a radiće do 22 sata.

U saopštenju Vlade navodi se da će od 28. decembra pa nadalje, alkohol moći da se služi samo do 17 časova, a barovi će se zatvarati do 18 časova, dok će restorani raditi do 20 časova.

Barovima je takođe dozvoljeno da prime samo 50 odsto gostiju od maksimalnog kapaciteta, a restoranima 75 odsto.

Vlada je takođe odlučila da Univerzitetski studenti pređu na onlajn nastavu nakon božićnih praznika, a stranim putnicima koji dolaze u Finsku biće potreban dokaz o vakcinaciji ili oporavku od infekcije, ili nedavno urađen negativan rezultat testa na korona virus.

Takođe je, u sklopu novih mera, predloženo da se od zdravstvenih radnika koji rade sa osobama sa oslabljenim imunitetom zahteva kovid zeleni sertifikat, kao i da se kućni kompleti za testiranje izuzmu od poreza na dodatu vrednost kako bi bili pristupačniji građanima.

Dok je Finska i dalje među zemljama koje su najmanje pogođene pandemijom, njena stopa zaraženosti je u porastu poslednjih nedelja, navodi Rojters.

(Tanjug)

