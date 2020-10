Novi domaći film “Vikend sa ćaletom” uskoro u bioskopima

BEOGRAD – Novi domaći film “Vikend sa ćaletom” Miroslava Momčilovića, sa Nenadom Jezdićem u glavnoj ulozi, uskoro stiže u bioskope širom Srbije, najavio je distributer MegaCom film.

Tačan datum premijere biće poznat sledeće nedelje, a u toku su pregovori između producenata i spomenutog distrubutera kada će novu komediju moći da prate ljubitelji komedije i autora filmova „Sedam i po“, “Čekaj me, ja sigurno neću doći”, “Smrt čoveka na Balkanu”, “Smrdljiva bajka” I „Kad porastem biću Kengur“ (scenarista).

Najnovija tužna komedija o odnosu oca i sina snimana je u leto 2019. godine i sada stiže u bioskopske sale nakon višemesečnog zatišja rada bioskopa i drugih kulurnih ustanova zbog pandemije korona virusa.

Osim Jezdića, u filmu igraju – Bane Vidaković, Miki Krstović, Boris Milivojević, Katarina Radivojević, Svetlana Bojković…

Scenario Momčilovića donosi priču o paralelnim svetovima, o ocu i sinu različitih karaktera koji nakon godina razdvojenosti pokušavaju da uspostave prijateljski odnos u toku samo jednog vikenda.

Značajnu ulogu u filmu, sina Ognjena, imao je dečak Vasa Vraneš.

„Nenametljivo, voajerski, ‘iz ruke’, uvek u neposrednoj blizini glavnih aktera, s akcentom na detalje u kostimu i rekviziti koji su karakteristični za Kašikin (očev) svet, želim da pokažem odnos njih dvojice – sina, koje se tek sprema da zakorači u svet, i oca koji je na zalasku, u rezimiranju turbulentog, naizgled luksuznog, a u osnovi turobnog, mučnog i dobroj meri promašenog života. Ali, niti on može da vrati život unazad, niti dečak može da ima drugog oca, jer to je taj otac i to je taj život, jedan jedini,“ istakao je scenarista i reditelj Momčilović.

Protagonista Kašika je već sredovečni beogradski kriminalac, pripadnik stare škole, zarobljen u vremenu kada je bio u punoj snazi, i u jednom trenutku veoma poželi da provede vikend sa Ognjenom, 11-godišnjim sinom iz prethodnog braka.

Bivša supruga mu izlazi u susret, jer je svesna činjenice da se Kašiki bliži kraj i da je to verovatno poslednji susret sina sa ocem.

S obzirom da ga nije viđao pet godina, jer je zbog ‘malih komplikacija’ imao zabranu prilaska dečaku, Kašika pokušava da po ubrzanom kursu u sina utisne sve ono što on smatra važnim za život i preživljavanje na ulici.

Ognjen tako munjevito, bez vremena da dođe do daha, upada u podzemni svet svog oca koji pokušava nemoguće, da u nekoliko dana isporuči svu toplinu, iskustvo i mudrost koje poseduje, istovremeno pokušavajući da kao ‘pravi beogradski šmeker’ od malog sakrije svoju bolest…

Nenad Jezdić je ovde u glavnoj ulozi, a veoma je tražen u TV serijama u važnim pratećim ulogama, koje snima gotovo paralelno poslednjih godinu dana – “Državni službenik” 1-2, “Senke nad Balkanom” 1-2, “Psi laju, vetar nosi 2”, “Junaci našeg doba”, “Koreni”, “Mamini sinovi” i trenutno završava nove “Kamiondžije”.

U ostalim ulogama su: Srna Lango, Anja Alač, Jelena Đukić, Ana Radović, Marko Gvero, Bojan Lazarov, Miljan Davidović. Gost na filmu je fudbaler Vujadin Savić, dok je producent Igor Turčinović, stalni saradnik reditelja.

(Tanjug)

