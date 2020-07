Novi Pazar: Tokom juna i jula tri puta više umrlih nego prošle godine

Tokom juna i jula ove godine Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ organizovalo je 275 sahrana (dženaza), što je gotovo tri puta više nego u istom periodu prošle godine kada je na gradskim grobljima ukopano 109 žitelja Novog Pazara, objavio je danas radio Sto plus.

Prema podacima tog javnog preduzeća, u koje je radio imao uvid, tokom juna ove godine bile su 104 sahrane, a prošle 60. Znatno veća razlika zabeležena je u ovom mesecu u kojem je, zaključno sa današnjim danom, bila 171 sahrana, dok ih je u 2019. bilo 59.

Direktor JKP „Gradska čistoća“ Emin Omerović kazao je da se prethodnih godina broj sahrana na gradskim grobljima, kojima gazduje to preduzeće, kretao od 529 koliko je bilo 2016. godine, do 569 prošle, a da su samo do danas u Novom Pazaru bile 504 sahrane.

„Mi ne ulazimo u to od čega su ti ljudi preselili (preminuli), ali trenutno sredjujemo podatke o tome koliko je njih u prethodnim mesecima ukopano u limenim kovčezima (zbog korona virusa). Te informacije predočićemo javnosti sledeće nedelje“, poručio je Omerović.

On je dodao i da u ovaj broj nisu uračunate sahrane na seoskim grobljima, koja nisu pod ingerencijom „Gradske čistoće“, a na kojima se, prema nekim proračunima sahrani od 15 do 20 odsto preminulih sa teritorije Novog Pazara.

Statistika tog javnog preduzeća pokazuje i da je prethodnih godina u Novom Pazaru bilo prosečno oko 1,7, a u ovom mesecu gotovo šest sahrana dnevno.

Najviše sahrana je bilo 4. jula kada je na gradskim grobljima ukopano 14 preminulih osoba.

Podsećamo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko dana izjavio „da je u Novom Pazaru tokom juna i jula bilo 16 odsto manje preminulih nego u istom periodu prošle godine“.

(Beta)

