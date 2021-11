Novi soj korona virusa dobio ime, šta nam je poznato o njemu

Nova varijanta virusa korona, koja je registrovana u Africi i zbog velikog broja mutacija na spajk proteinu izazvala zabrinutost, dobila je „ime“ u klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije – omikron.

Ovaj soj, do sada poznat kao B.1.1.529, nazvan je po grčkom slovu omikron, u skladu sa davanjem imena varijantama virusa, kao što su bili delta (indijski) ili alfa (britanski) soj.

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je kako je omikron soj prvi put prijavljen u Južnoj Africi 24. novembra. Kako se navodi, prvi potvrđeni slučaj ovog virusa odnosi se na uzorak izolovan 9. novembra ove godine.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021