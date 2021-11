Novo korona stanje

U Srbiji je do poslednjeg preseka potvrđeno 2.771 novooboleli od kovida 19, dok je od posledica ove bolesti preminulo 56 osoba.

Na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 213 obolelih osoba.

Na koronavirus u poslednja 24 sata testirano je 14.946 građana.

Član Kriznog štaba Branislav Tiodorović ponovio da se medicinski deo štaba zalaže za kovid propusnice koje će važiti 24 sata. Najavio i produžen raspust.

On je gostujući na TV Prva izjavio da se ceo medicinski deo Kriznog štaba zalaže za uvođenje kovid propusnica koje bi važile 24 sata, ali istovremeno dodaje i da je odgovor na pitanje „da li je to realno“ – nije.

Prema njegovim rečima, svi bi trebalo da budu svesni druge strane priče o kovid propusnicama koje važe 24 sata, a to je mogućnost provere sprovođenja takve mere, a to u u Srbiji, kako kaže dr Tiodorović nije moguće.

„Ako me pitate da li je realno – nije, jer ako nemate ni u Komunalnoj miliciji sve koji su vakcinisani, a niti ih imate dovoljno, ne može se to sprovesti. To bi značilo da imamo po jednog policajca za svakog građanina“, istakao je Tiodorović.

On je podsetio da o tome ne odlučuje Krizni štab, niti njegov medicinski deo jer su oni savetodavno telo Vlade Republike Srbije.

