Obolele od korona virusa izlečio lek za drugu opasnu bolest (video)

Italija, u kojoj je dosad umrlo 12 osoba od koronavirusa, objavila je da je u zemlji, prema podacima Civilne zaštite, ukupno 424 osobe zaraženo. Novi podaci šefa Civilne zaštite Anđela Borelija ne sadrže informacije o smrtnim ishodima, ali precizira se da su tri pacijenta u potpunosti ozdravila.

Animated map shows the confirmed cases of #Coronavirus over time (as of late February 2020). Source: https://t.co/SQ1CN3HH7O pic.twitter.com/G3E5yYgM9j

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) February 27, 2020