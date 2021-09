BEOGRAD – U Beogradu je od danas povećan broj vozila na linijama 17, 23, 31 i 37 na kojima je, na pojedinim polascima, zabeležena popunjenost od 70 do 80 odsto.

Snimanje popunjenosti vozila na linijama javnog prevoza zaposleni Sekretarijata za javni prevoz zajedno sa JKP GSP „Beograd“ obavili su 1, 2. i 3. septembra, s početkom primene zimskog reda vožnje.

Snimanje je obavljeno na 15 lokacija u gradu u vršnim periodima („špicevima“) ujutru od 6 do 9 sati i popodne od 15 do 18 sati, navodi se u saopštenju Gradskog sekretarijata za javni prevoz i dodaje da je obuhvaćeno ukupno 155 linija – 118 gradskih i 37 prigradskih.

Kako se ističe, rezultati snimanja su pokazali da u vršnim periodima, osim na pomenutim linijama broj 17, 23, 31 i 37, nije zabeležena kritična popunjenost vozila.

Dodaje se da je najviše zastupljena popunjenost od 50 do 60 odsto i to u 50 odsto vozila, a zatim popunjenost od 30 do 50 odsto u 30 odsto vozila.

Popunjenost od 10 do 20 odsto zabeležena je u 16 odsto vozila, a veća popunjenost, od 70 do 80 odsto, zabeležena je u samo četiri odsto od ukupno pregledanih vozila, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom snimanja uočeno da i dalje jedan broj korisnika prevoza ne nosi zaštitnu masku, koja je obavezna u vozilima javnog prevoza u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

Građanima koji koriste javni prevoz se apeluje da u vozilima uvek na licu imaju pravilno postavljenu zaštitnu masku, kao i da poštuju sve ostale epidemiološke mere.

Sekretarijat za javni prevoz će nastaviti da prati popunjenost vozila javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji prestonice i blagovremeno reaguje u skladu sa dobijenim snimljenim podacima, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.