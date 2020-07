Odgovorni za skoro polovinu zaraženih virusom!?

Studija objavljena u „Proceedings of the National Academy of Sciences“ otkriva da su „tihi prenosioci“ odgovorni za polovinu zaraženih u SAD.

Izraz „tihi prenos“ znači da se virus prenosi preko asimptomatskih ili pre-simptomatskih osoba, koje je teže pronaći i ući im u trag.

Studija, koju je vodila Alison Galvani sa Univerziteta Jejl i njene kolege, koristila je modele prenosa koronavirusa i postojeća istraživanja, koja su već ukazivala da asimptomatske infekcije predstavljaju 17,9 odsto do 30,8 odsto svih infekcija.

Na osnovu ovih podataka, tim je utvrdio da bi pre-simptomatske osobe mogle da izvrše 47 odsto do 48 odsto prenosa, a asimptomatske osobe 3,4 odsto do 6,6 odsto prenosa.

Tim je otkrio da ni trenutna izolacija svih simptomatskih slučajeva neće biti dovoljna da bi širenje bilo pod kontrolom.

Vlasti bi trebalo da identifikuju i izdvoje više od jedne trećine „tihih prenosnika“ virusa, kao i sve simptomatske slučajeve, kako bi sprečile epidemiju.

Istraživači su naglasili potrebu za testiranjem i za traženjem kontakta kako bi se prenos zaraze smanjio i mere ublažile.

