Omikron blaži, broj ozbiljnih slučajeva u Moskvi manji

MOSKVA – Omikron varijanta SARS-CoV-2 trenutno kruži među mlađom generacijom i verovatno je zato broj ozbiljnih slučajeva u Moskvi mnogo manji nego tokom prethodnog talasa, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

“Broj srednje teških i teških slučajeva manji je nego tokom prethodnog talasa i pored sve većeg broja identifikovanih slučajeva, broj hospitalizacija ne raste”, rekao je on.

Sobjanin je istakao da treba imati na umu da danas virus najverovatnije kruži među aktivnim stanovništvom mlađe generacije.

“Ne zna se kako će se to odraziti na ljude starije generacije, ljude sa hroničnim bolestima i tako dalje. Mislim da će situacija biti drugačija”, rekao je on u intervjuu za televiziju Rosija-1.

Prema rečima gradonačelnika, dnevni broj novih sučajeva korona virusa u Moskvi trenutno iznosi 6.000-7.000 i može porasti naredne sedmice.

(Tanjug)

