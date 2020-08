Oprez: Korišćenje ovih cigarete znatno povećava rizik od korone kod mladih

Tinejdžeri i mlađe odrasle osobe koji redovno puše e-cigarete obolevaju znatno češće i teže od covida-19 nego nepušači istih godina, pokazuje novo istraživanje.

Prvi put je jedan tim medicinara okupljenih oko profesorke pedijatrije Boni Halpern-Felšer sa Stanford School of Medicine napravio jednu studiju na tu temu. Studija naziva Association Between Youth Smoking, Electronic Cigarette Use, and Coronavirus Disease 2019 objavljena je 11. avgusta u stručnom časopisu Journal of Adolescent Health.

Simptomi korone pet puta češći

Studija pokazuje da se među onima koji su bili pozitivni nakon testiranja na SARS-CoV-2 virus korisnici e-cigareta nalaze pet puta češće nego prosečni građani. To ne znači neizostavno da je rizik za infekciju za korisnike e-cigarete veći nego za druge, piše DW.

Međutim, onaj ko se zarazio virusom i istovremeno puši cigarete će pet puta većom verovatnošću razviti simptome poput kašlja, temperature, umora ili dišnih problema. Jer ko ne razvije simptome često ni ne ide na testiranje.

Oštećena pluća

Kod onih koji su konzumirali kako konvencionalne cigarete tako i e-cigarete u poslednjih 30 dana pre njihovog testiranja na koronu rizik od obolevanja je čak bio 6,8 posto.

Studija s druge strane nije mogla da dâ pouzdane podatke za one koji su pušili konvencionalne cigarete jer skoro svi pušači takođe konzumiraju i e-cigarete. Ti podaci protivreče tezi da bi pušenje moglo da umanji rizik od infekcije koronavirusom.

„Adolescenti i mladi odrasli moraju da znaju da neko ko konzumira e-cigarete neposredno povećava rizik od covida-19 jer tako oštećuje pluća”, kaže vođa studije Šivani Matur Gaja.

Ona upozorava mlade ljude na varljivu bezbednost. „Mnogi veruju da ih njihova starosna grupa štiti od simptoma covida-19. Ali podaci pokazuju: za ljude koji konzumiraju e-cigarete to ne važi. Rizik od bolesti se ne povećava malo, već zaista jača”, kaže Gaja.

Više od 4000 učesnika iz SAD-a

Istraživači su koristili podatke 4.351 učesnika starih između 13 i 24 godine iz svih delova SAD-a. Izbor učesnika je obuhvatao u isto vreme konzumente e-cigareta i nepušače. I kada je reč o polu i etničkom poreklu, grupa je izabrana na osnovu reprezentativnog uzorka.

Učesnici su upitani da li su imali simptome covida-19, jesu li se podvrgli testiranju ili jesu li imali pozitivnu dijagnozu na SARS-CoV-2.

Pedijatar Halpern-Felšer ne želi ovim istraživanjem samo da upozori pogođene adolescente. Ona takođe zahteva od zdravstvenih službi da deluju. „Sada je došao trenutak“, kaže ona. „Politika mora da požuri i reguliše ove proizvode“, kaže ona.

