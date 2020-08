Orban najavio nove restriktivne mere

BUDIMPEŠTA – Premijer Mađarska Viktor Orban najavio je nove restriktivne mere budući da je, kako je rekao, uvoz novog korona virusa iz inostranstva i dalje najveća pretnja s kojom se suočava Mađarska.

U poređenju s Mađarskom, status epidemije se pogoršava u većini zemalja, rekao je Orban u svom nedeljnom intervjuu javnom emiteru Radiju, dodajući da je njegova ranija izjava da je najveća pretnja Mađarskoj uvoz virusa iz inostranstva sada „čak važnija nego pre“, prenosi mađarska agencija MTI.

Premijer je rekao da su mere donete na proleće spasile desetine hiljada života.

„Dakle, imamo neko znanje o tome kako se odbraniti od virusa i prvenstveno je to iskustvo koje bismo morali da nadogradimo na jesen“, rekao je.

Orban je rekao da broj infekcija „nije nevažan“, dodajući da je najvažniji cilj sprečavanje smrtnih slučajeva.

„Moguće je oporaviti se od ove bolesti. Siguran sam da korona virus nije prijatan; bolno je proći kroz to, ali mnogi se oporavljaju“, rekao je Orban i ponovo naglasio važnost zaštite starijih ljudi od virusa, napominjući da su oni na njega najranjiviji.

Orban je naglasio potrebu da se spreči uvoz virusa iz inostranstva. On je rekao da ograničenja putovanja zasnovana na klasifikaciji zemalja prema prevalenciji kovid-19 koju je vlada uvela tokom leta više neće biti dovoljna od 1. septembra, dodajući da će ograničenja na strana putovanja morati da se pooštre.

Orban je rekao da, iako se on ne može mešati u mađarske navike, planove za letnji odmor ili kako ljudi žive svoj život, i dalje traži od građana da ne rezervišu putovanja u zemlje južno od Mađarske nakon 1. septembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.